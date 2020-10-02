بالتفاصيل: مراجعة معاليم وقوف السيّارات بالمآوي وعلى الطريق العام

أعلنت بلدية تونس في بلاغ لها اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2020، عن مراجعة معاليم وقوف السيّارات بالمآوي البلدية وعلى الطريق العام وكذلك تعريفات مخالفات التراتيب البلدية لوقوف السيارات على الطريق العام بمدنية تونس (عن طريق التكبيل والرفع) .
وستكون المعاليم الجديدة على النحو التالي:
-حُدد معلوم الوقوف ببقية المآوي البلدية للسيارات بـ 2500 مليم/ الحصة الواحدة.
- حُدد معلوم الوقوف بالمآوي ذات طوابق للسيّارات بكل من لافايات ونهج المختار عطية ونهج عبد الرزاق الشرايبي بـ900 مليم للساعة الواحدة.
-حُدد معلوم الوقوف على الطريق العام بالأماكن المجهّزة بموزّعات تذاكر، بـ1100 مليم للساعة الواحدة.
-حُددت تعريفة فك الكبال للسيارات المخالفة لتراتب الوقوف بالأماكن المرخص بها الوقوف بمقابل ولمدة محددة بـ20 دينار
-حُددت تعريفة تسريح السيارات المرفوعة إلى مستودعات الحجر البلدي لوقوفها المحجر على الطريق العام بـ45 دينار.
وسيتم تطبيق القرارات البلدية المحددة لهذه التعريفات ابتداء من تاريخ 5 أكتوبر 2020.
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