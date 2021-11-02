بالجزائر: الجرندي يلتقي تبون محملا برسالة من سعيد

أدّى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي يوم غرة نوفمبر 2021، زيارة إلى الجزائر ، موفدا من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد لنقل رسالة أخوة ومودة إلى عبد المجيد تبّون، رئيس الجزائر، وخالص التهاني للشعب الجزائري بمناسبة الذكرى السابعة والستين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وخلال استقباله من قبل الرئيس تبون، أعرب الوزير، عن عمق العلاقات التونسية -الجزائرية، مبرزا رمزية عيد الثورة الجزائرية بالنسبة للشعبين الجزائري والتونسي على حد سواء باعتبار التاريخ النضالي المشترك الذي جمعهما والكفاح من أجل التحرر الوطني.

وأكد الجرندي الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى أفضل المراتب تجسيدا لإرادة قائدي البلدين وتطلعات الشعبين.

من جانبه، ثمّن الرئيس الجزائري متانة العلاقات الشخصية التي تجمعه بالرئيس قيس سعيّد، وحرصهما الأكيد على مزيد تكريس سنة التشاور والتنسيق حول القضايا والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مستعرضا في هذا السياق، رؤيته لمعالجة مجمل هذه القضايا، ومنوها بتوافق المواقف مع الرئيس قيس سعيد بشأنها.

كما أعرب الرئيس تبون استعداد الجزائر التام لتدعيم أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال إدخال ديناميكيّة جديدة عليها لبلوغ الشراكة الاستراتيجية الشّاملة والمستدامة.

وأكدّ في هذا الصّدد، على أهمية إحكام التنسيق للإعداد للاستحقاقات الثنائية المقبلة، وفي مقدمتها اجتماع الدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة، وتفعيل مختلف اللجان القطاعية ومحطات التعاون المشترك.

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