بالسجون: تعليق الزيارات المباشرة وتخصيص فضاءات للعزل الصحي للمساجين الجُدد

قررت الهيئة العامة للسجون والاصلاح اليوم الأربعاء، اتخاذ جملة من الاجراءات والتدابير الوقائية داخل الوحدات السجنية والاصلاحية للتوقي من فيروس كورونا المستجد .
وقد تم العمل بما يلي :
* اقتناء آلات قيس الحرارة الرقمية عن بعد.
* توفير مستلزمات ومعدات النظافة وحفظ الصحة.
* القيام بعمليات تطهير جميع الفضاءات والمرافق السجنية ووسائل النقل بصفة دورية ومنتظمة.
* تكثيف حملات التثقيف الصحي مع وضع المعلقات الارشادية بكامل الفضاءات والمرافق .
* التنسيق الدوري مع المندوبيات الجهوية للصحة مرجع النظر الترابي للوحدات السجنية والاصلاحية .
* تعليق الزيارات المباشرة بصفة وقتية والاقتصار على الزيارات العادية (عبر الحاجز).
* التقليص المؤقت من قبول الاقفاف.
* تخصيص فضاءات للعزل الصحي خاصة بالمودعين الجدد لوضعهم قيد المراقبة.
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