بالصخيرة: إحباط محاولة تهريب 18 قطعة أثرية

تمكنت فرقة الحرس الديواني بالصخيرة من حجز 18 قطعة أثرية بحوزة مواطن تونسي مقيم بالخارج يقود شاحنة قادمة من احدى مدن الجنوب التونسي باتجاه تونس العاصمة.

وأكدت الديوانة التونسية في بلاغ لها، أن المعني بالأمر صرح بأنه تسلم القطع من امرأة أجنبية مقيمة بتونس قصد ايصالها إلى بلد إقامته بالخارج.

وبعرضها على الاختبار من قبل المصالح الجهوية للمعهد الوطني للتراث بصفاقس، تبين أن القطع ذات طابع اثري تعود للحقبة الحديثة يمنع الاتجار فيها أو حملها دون التراخيص اللازمة وقد تم حجز القطع وايداعها بمخازن المعهد.

كما تم تحرير محضر حجز في الغرض وباستشارة النيابة العمومية اذنت باستكمال الأبحاث في الجانب العدلي من أجل محاولة تهريب قطع أثرية وتكوين وفاق وتقديم طلبات الإدارة في القضية.

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