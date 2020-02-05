بالعاصمة: الكشف عن مقتحمي مؤسسة عمومية وحجز حارسها والاعتداء عليه بآلة حادة



تعهدت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في إقتحام مجهولين خلال الليلة الفاصلة بين يومي 05 و06 جانفي 2020 مقر الإدارة المالية بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بجهة مونبليزير، حيث تمّ القيام بجملة من التحريات الدقيقة، أمكن على إثرها تحديد أوصاف الجناة ليتم التعرف على شخص من ذوي السوابق العدلية وإلقاء القبض عليه يوم 04 فيفري 2020.

وأقر الموقوف بتحوله بتاريخ الواقعة متسلحا بآلة حادة « سكين » رفقة شخص آخر )سبق تورطهما في قضية سرقة من نفس المكان سنة 2017 ( وتسللهما عبر المدخل السفلي للبناية، حيث قاما في مرحلة أولى بإقتحام مقر مركز نداء بنفس المبنى وتوليا تفتيش مكاتبه ليتوجها لاحقا إلى مقر الإدارة المالية حيث التقيا بالحارس وإعتديا عليه وطالباه بدلّهما على مكان خزنة الإدارة ثم شد وثاقه بواسطة حزام جلدي وإغلاق فمه بشريط لاصق إضافة للإستيلاء على بطاقته البنكية ورقمها السري ومبلغ مالي وهاتفه الجوال.

وبمزيد تعميق التحريات تمكنت الوحدة المذكورة من إلقاء القبض على شريكه الذي أكد إعترفات المظنون فيه الأول.

هذا وأقر المظنون فيهما أيضا بإقترافهما لعملية سرقة لمكاتب إدارة تعاونية البريد التونسي خلال شهر جوان 2019 إضافة لسلسلة من السرقات لمحلات سكنية بجهة المرسى.

وأذنت النيابة العمومية بمراجعتها بالإحتفاظ بهما وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شانهما.

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