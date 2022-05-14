بالعاصمة: اندلاع حريق في مقر «الكنام» في شارع جون جوراس



أكد الناطق الرسمي للحماية المدنية العميد معزّ تريعة، في تصريح لإذاعة شمس اف ام ظهر اليوم السبت، اندلاع حريق في حدود الساعة 12.50 من ظهر اليوم في مقرّ تابع للصندوق الوطني للتأمين على المرض « الكنام » في شارع جون جوريس بالعاصمة، تتواصل حاليا محاولات إخماده.

وبين تريعة بان الحريق اندلع في مكاتب الاستقبال من الطابق الأرضي في مقر البناية، مبرزا بأنه تم توجيه 3 شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف وشاحنة إنقاذ للسيطرة على الحريق والحيلولة دون انتقاله للبنايات المجاورة.

وأكد تريعة أن الحريق لا يُشكل خطورة كبيرة كما لم يقع تسجيل خسائر بشرية، مشددا على أن الحريق تحت السيطرة.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض مُغلق اليوم.

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