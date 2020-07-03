بالعاصمة: حجز أجهزة الكترونية واتصال لا سلكي معدة للغش أثناء الامتحانات

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بباب بحر تونس العاصمة من ضبط 03 أشخاص من بينهم تلميذة، وحجزت لديهم 54 جهاز إلكتروني (أجهزة اتصال أذني لاسلكي) وكمية من البطاريات صغيرة الحجم ومبلغ مالي قدره 3220 دينار من عائدات الاتجار في الأجهزة المذكورة.

وأذنت النيابة العمومية بمراجعتها بالاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

وجاء هذا على إثر توفر معلومات مفادها تولي شخص من دولة مغاربية ترويج كمية من أجهزة اتصال أذني لاسلكي يتم استعمالها كوسيلة غش أثناء الامتحانات خاصة امتحان البكالوريا.

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