بالعاصمة: حجز كتب ومخطوطات عبرية بمستودع

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أن الإدارة الفرعية لمكافحة الاجرام بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببنعروس حجزت يوم 21 أفريل 2020 كتبا ومخطوطات عبرية بمستودع كائن بجهة الحرايرية من ولاية تونس، فتمت إحالتها إلى المعهد الوطني للتراث لبيان قيمتها التاريخية.

ورد يوم 17 جوان 2020 تقرير يبرز أن 160 كتاب مكتوب باللغة العبرية بالخط المربع في شكل أسفار مقتطفة من التوراة والتلمود تشير بعضها إلى الأنبياء ومنها ما يرتل في الصلوات وفي هذه المجموعة أيضا كتب مخصصة للإحتفالات الدينية ويتراوح تاريخها من نهاية القرن التاسع عشر إلى نهاية القرن العشرين.

وأذنت النيابة العمومية باستشارتها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن صاحب المستودع.

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