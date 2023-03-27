بالعاصمة: حجز مسدسات أثرية وأسلحة بيضاء

أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني في تونس القبض على شخص كانت بحوزته أسلحة بيضاء ومسدسات قديمة.

وكشف البلاغ بأن الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بباب البحر، تلقت معلومات عن أن أحد الأشخاص يحوز على مجموعة من الأسلحة البيضاء والمسدسات الأثرية في منزله بجهة لافيات.

وأضافت إدارة الأمن الوطني بأن تلك الوحدات داهمت منزل المعني حيث عُثر على مجموعة من الأسلحة البيضاء على غرار (سيف صيني كبير الحجم، وصاعق كهربائي)، و4 مسدسات يشتبه في كونها أثرية، إضافة إلى بندقيتي صيد، ومسدس بلاستيكي، ومنظارين، وصندوق صغير الحجم يحتوي على كمية من المعدن الأصفر.

وأذن ممثل النيابة العمومية بالاحتفاظ به بتهمة « الإتجار في المنقولات الأثرية ومسك أشياء مجهولة المصدر وحمل سلاح من الصنف الأول ».

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