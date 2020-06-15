بالعاصمة: قتل والدته وأحال أباه إلى المستشفى

تمكنت فرقة الشّرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بسيدي حسين ولاية تونس في ظرف وجيز من إلقاء القبض على شخص يبلغ من العمر 29 سنة قاطن في ولاية سليانة من أجل قتل نفس بشريّة عمدا ومحاولة القتل وذلك إثر تعمّده الإعتداء على والديه بواسطة سكّين كبير الحجم نتيجة خلافات عائليّة ممّا أسفر عن وفاة والدته على عين المكان فيما تمّ نقل والده إلى المستشفى وحالته مستقرّة.

أذنت النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة تونس 02 بمراجعتها بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.

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