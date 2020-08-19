بالعاصمة: وفاة ليبيّين اثنين مصابين بكورونا في إحدى المصحات الخاصة

أعلن المدير الجهوي للصحة بتونس، طارق بن ناصر في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أنه تم إلى حد اليوم تسجيل 66 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بولاية تونس، مؤكدا وفاة مصابين شخصين اثنين يحملان الجنسية الليبية بإحدى المصحات الخاصة.

وأضاف المتحدث بأن 66 حالة مؤكدة حاملة للفيروس تتوزع إلى 50 إصابة وافدة و16 محلية ، مفيدا بأنه تم تسجيل 28 حالة شفاء بالنسبة للحالات الوافدة و3 بالنسبة للإصابات المحلية، بينما لا تزال 22 حالة وافدة و13 محلية حاملة للفيروس.

وأكد بن ناصر على وعي المواطن التونسي بخصوصية الظرف وضرورة الالتزام بعناصر التوقي للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة ارتداء الكمامات واحترام التباعد الاجتماعي والغسل المتكرر لليدين.

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