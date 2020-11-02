بالمنطقة العازلة: حجز 3 إبل محملة بـ 1154 هاتف جوّال

تمكنت التشكيلة العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة بمنطقة « طويل الحلاب » بجهة الذهيبة إثر رصد تحرّكات مشبوهة مساء أمس الأحد، من حجز 3 إبل محملة بـ 1154 هاتف جوّال من مختلف الأنواع. وتم الاحتفاظ بالمحجوز في انتظار تسليمه إلى المصالح الديوانيّة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.

كما تمكنت ظهر أمس تشكيلة عسكرية خلال قيامها بتمشيط بمنطقة « طويلات بن عمار » داخل المنطقة الحدودية العازلة من إيقاف سيارة تهريب وبتفتيشها تم العثـور على بندقيــة صيد عيــار 12 و9 خراطيش من ذات العيار.

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