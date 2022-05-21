بايدن يُرشّح «جوي هود» سفيرا فوق العادة للولايات المتحدة في تونس

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نيته ترشيح جوي ر. هود لمنصب سفير فوق العادة ومفوض لدى الجمهورية التونسية.

وأعلن البيت الأبيض أن جوي ر. هود هو عضو في السلك الدبلوماسي برتبة وزير مستشار.

وشغل هود منصب النائب الأول لمساعد وزير الخارجية ، مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية ، وكان القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية للمكتب من جانفي إلى سبتمبر 2021.

كما شغل هود سابقًا مناصب قيادية في الخارج بصفته القائم بالأعمال الشؤون ونائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في بغداد ، العراق ، ونائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في مدينة الكويت ، الكويت ، والمسؤول الرئيسي للقنصلية الأمريكية العامة في الظهران و المملكة العربية السعودية.

كما عمل هود كنائب مدير ومدير بالإنابة لمكتب الشؤون الإيرانية في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية ، ومسؤول الشؤون العامة في سفارة الولايات المتحدة ، الدوحة قطر ، ورئيس القسم السياسي والاقتصادي. سفارة الولايات المتحدة في صنعاء ، اليمن.

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