بباجة وتطاوين: حجز كميات من البضائع المهربة بقيمة 326 ألف دينار

تمكنت فرقة الحرس الديواني بتطاوين من ضبط كمية من السجائر المهربة وشاحنة دون لوحات منجمية وذلك اثر عمل استعلامي مفاده اعتزام مجموعة من الآشخاص تهريب بضائع بالمنطقة الحدودية الصحراوية بجهة رمادة حيث تم رصد تحركات مشبوهة في حدود الساعة الثانية فجرا تم على اثرها إطلاق أعيرة تحذيرية في الهواء وبتفتيش المكان تم العثور على شاحنة رباعية الدفع دون لوحات منجمية إضافة إلى كميات من السجائر أجنبية المصدر قدرت بـ 48 ألف علبة ملقاة بين الكثبان الرملية.

وتم تحرير محضر حجز في الغرض وقدرت القيمة الجملية للمحجوز بـ222 ألف دينار.

وفي السياق ذاته، تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بباجة من ضبط سيارة ذات ترقيم تونسي محملة بكمية هامة من مكملات الهواتف الجوالة وسوائل السجائر الالكترونية المهربة قدرت بـ8360 قطعة.

وتم تحرير محضر حجز في الغرض وبلغت القيمة الجملية للمحجوز 104 ألف دينار.

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