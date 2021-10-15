ببنزرت: سعيد وبودن يُحييان الذكرى 58 لعيد الجلاء

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021 بروضة الشهداء بمدينة بنزرت، على موكب إحياء الذكرى 58 لعيد الجلاء.

و أدى رئيس الدولة تحية العلم على أنغام النشيد الوطني، ثم استعرض تشكيلة شرفية من الجيوش الثلاثة قبل التوجّه الى النصب التذكاري حيث وضع إكليلا من الزهور وتلا الفاتحة ترحّما على أرواح الشهداء الأبرار، وتحادث، إثر ذلك، مع عدد من المقاومين.

وحضر الموكب، بالخصوص، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وعماد مميش، وزير الدفاع الوطني، وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش، وسمير عبد اللاوي، والي بنزرت.

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