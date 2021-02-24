بتدخل من سعيّد: تأجيل تنفيذ الحكم بالإعدام على فخري الأندلسي

أعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء، عن استجابة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لدعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد بعدم تنفيذ حكم الإعدام على المواطن التونسي فخري الأندلسي، وتأجيله الى يوم 1 ماي 2021 على أن يتم النظر في الأثناء في عقوبة بديلة.

وتوجه رئيس الجمهورية بالمناسبة بخالص الشكر للأمير تميم بن حمد آل ثاني على حسه « الإنساني » الذي يعكس روابط الصادقة بين الشعبين وبين الرئيس قيس سعيد وأمير دولة قطر .

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