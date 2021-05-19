بتعليمات من سعيد: الجرندي في نيويورك لمتابعة الأوضاع في غزة

يتحول وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي اليوم الأربعاء 19 ماي 2021، إلى نيويورك للمشاركة في أشغال الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لمتابعة الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة في ضوء تواصل الاعتداءات العسكرية الغاشمة لقوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتأتي هذه المشاركة في إطار متابعة جهود تونس بقيادة الرئيس قيس سعيد لوقف العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني من خلال حشد الدعم الدولي للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتحميل المجتمع الدولي لمسؤولياته من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني في مواجهة انتهاكات سلطات الاحتلال.

وسيواصل الوزير الجرندي اتصالاته الدبلوماسية المكثفة مع مختلف أعضاء مجلس الامن الدولي والفاعلين الدوليين والتنسيق مع نظرائه في الدول الشقيقة والصديقة نصرة للحق الفلسطيني وبما يحقن دماء أبناء شعبنا في كامل الأراضي الفلسطينية.

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