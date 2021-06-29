بتعليمات من سعيد: طائرة عسكرية لجلب 25 جهاز تنفس اصطناعي من ألمانيا

أسدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد تعليماته بتوجيه طائرة عسكرية إلى ألمانيا لجلب 25 جهاز تنفس اصطناعي إلى تونس، وذلك في إطار متابعته المتواصلة لتطوّر الوضع الصحي الدقيق ببلادنا نتيجة الانتشار السريع لفيروس كوفيد-19.

كما كثّفت رئاسة الجمهورية من مساعيها وتحركاتها مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوفير تجهيزات طبية متنوّعة لفائدة مختلف المستشفيات الجامعية والجهوية ببلادنا لمساعدتها على المواجهة الناجعة لهذه الجائحة.

وفي هذا الإطار، وتنفيذا لمخرجات الزيارة الرسمية التي أداها رئيس الدولة إلى روما في شهر جوان الجاري، يتم حاليا التنسيق بين وزارة الصحة والسلطات الإيطالية من أجل نقل معدات طبية إلى تونس.

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