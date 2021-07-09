بتعليمات من سعيّد: القوات المسلّحة ستتولى مسح كامل تراب الجمهورية لتلقيح المواطنين

أعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه بتعليمات من الرئيس قيس سعيد، ستتولّى القوات المسلّحة، بالتنسيق مع الإطار الطبي وشبه الطبي المدني، مسح كامل تراب الجمهورية لتلقيح المواطنين، فضلا عن تركيز مستشفيات ميدانية متنقلة في الجهات بحسب تطوّر مؤشرات الحالة الوبائية.

كما أشار البلاغ إلى أن دفعة جديدة من التلاقيح واللوازم والتجهيزات الطبية ستصل إلى بلادنا، في أسرع الآجال، علاوة على مبادرة عدّة دول شقيقة وصديقة، بصفة تلقائية، بتوفير أشكال مختلفة من الدعم لشدّ أزر الشعب التونسي.

وتوجّه رئيس الدولة بالشكر والتقدير لمواقف أشقاء وأصدقاء تونس في العالم، مثنيا على الجهود المقدّرة للتونسيين والتونسيات المقيمين بالخارج لمساهمتهم التاريخية في مواجهة الجائحة.

كما أكد رئيس الجمهورية على أنه سيواصل متابعته المستمرة والدقيقة لملف جائحة كوفيد-19، داعيا، في الوقت نفسه، كل التونسيين إلى الإلتزام التام بالإجراءات التي أعلنتها اللجان العلمية المختصّة لمحاصرة الجائحة والقضاء عليها.

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