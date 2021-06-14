بتكليف من الرئيس: وزير الخارجية في زيارة غدًا إلى الدوحة

يؤدّي عُثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، زيارة إلى الدّوحة يوم 15 جوان 2021، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يترأس خلالها الوفد التونسي المشارك في اجتماعات الجامعة العربية على مستوى وزاري.

ويشارك الوزير الجرندي خلال هذه الأعمال في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، والدورة غير العادية لمجلس جامعة الدّول العربية لبحث مستجدات قضية « سدّ النهضة » التي بادرت بالدعوة إليها كل من جمهورية مصر العربية والسودان وكذلك الإجتماع الأول للجنة الوزارية لبلورة التحرك المناسب لحشد الدّعم الدولي للقضية الفلسطينية.

وسيلتقي الوزير الجرندي بهذه المناسبة عددا من وزراء الخارجية العرب والأمين العامّ لجامعة الدّول العربية، لبحث المستجدات على مستوى العلاقات الثنائية والتنسيق والتشاور بشأن أبرز القضايا العربية.

وأسدى الرئيس قيس سعيد بهذه المناسبة تعليماته لوزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج من أجل تقديم كل المساندة للشعب الفلسطيني وتطوير العمل العربي المشترك مع كافة الدول العربية.

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