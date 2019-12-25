بتكليف من رئيس الجمهورية: وفد تونسي يُشارك في جنازة قايد صالح

شارك مدير الديوان الرئاسي طارق بالطيب رفقة مستشار الأمن القومي اللواء محمد صالح الحامدي اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019، بالجزائر العاصمة في مراسم تشييع جنازة نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وقدّم الوفد التونسي واجب العزاء باسم رئيس الجمهورية إلى القيادة الجزائرية وإلى عائلة الفقيد والشعب الجزائري في هذا المصاب الجلل، راجيا من الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم عائلته جميل الصبر والسلوان.

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