بحث استعدادات عقد الدورة الرابعة لمجلس التعاون بين تونس وفرنسا

استقبل وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي اليوم الخميس 04 جانفي 2023، André Parant، سفير فرنسا بتونس، وذلك في إطار التنسيق والتشاور حول الاستحقاقات الثنائية المُبرمجة لسنة 2023 ومتابعة مُختلف أوجه التعاون التونسي-الفرنسي.

وقد تمّ خلال هذا اللقاء التباحث خاصة حول الاستعدادات للدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاون بين تونس وفرنسا والتي تمّ الاتفاق على عقدِها خلال السّداسي الأوّل من السنة الحاليّة.

وأكّد الوزير، في هذا السياق، على ضرورة الإعداد الجيّد لهذا الاستحقاق الثنائي الهامّ الذي يُعتبرُ الآليّة الأساسية لمتابعة العلاقات المتينة والمتميّزة بين تونس وفرنسا وللتباحث في السبل الكفيلة بمزيد تطوير التعاون والشراكة الثنائية.

ومن جهته، أبرز السفير الفرنسي حرص بلاده على مواصلة دعم الاقتصاد التونسي ومزيد تعزيز علاقات التعاون مع بلادنا في جميع المجالات وخاصة منها الاقتصادية والتنموية، مؤكّدا على أهمية التنسيق الجاري بين الجانبيْن في أفق الدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي-الفرنسي والذي سيُمثّل كذلك فرصة هامّة لدفع الشراكة بين البلديْن من خلال منتدى الأعمال التونسي-الفرنسي الذي يتمُّ تنظيمه بالمناسبة.

كلمات البحث :استعدادات;المجلس الأعلى للتعاون;تونس;فرنسا;لمجلس الأعلى للتعاون