بحر مضطرب بسواحل بنزرت وتونس ونابل والسباحة ممكنة بهذه المناطق

أبرز عناصر طقس اليوم السبت 18 جويلية 2020، هو تواصل هبوب الرياح القوية بالمناطق الساحلية الشمالية.
وأكد معهد الرصد الجوي أن تحذيراته سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري بسواحل طبرقة ، الزوارع ، بنزرت ، تونس ونابل حيث يكون البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب، مع بحر متموج بالسواحل الشرقية والسباحة ممكنة مع ملازمة الحذر بسواحل سوسة ، المنستير ، المهدية ، صفاقس ،قابس ومدنين.
ومن المنتظر أن تكون هناك خلايا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب ترافقها امطار متفرقة..
لا تغيير يستدعي الذكر بالنسبة لدرجات الحرارة.
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