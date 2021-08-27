بحر مضطرب بعد الظهر

اخر تحديث : 27/08/2021

بحر

يتواصل طقس اليوم الجمعة 27 أوت 2021، على الوتيرة نفسها التي ميّزت الـ 24 ساعة الفارطة من وجود مؤشرات لخلايا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية، مع هبوب رياح شرقية سرعتها عموما ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل و بالجنوب.
يكون البحر قليل الاضطراب فمضطرب بعد الظهر مع استقرار في درجات الحرارة والقصوى تتراوح بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية و المرتفعات وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهات .


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