بحر مضطرب بعد الظهر

يتواصل طقس اليوم الجمعة 27 أوت 2021، على الوتيرة نفسها التي ميّزت الـ 24 ساعة الفارطة من وجود مؤشرات لخلايا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية، مع هبوب رياح شرقية سرعتها عموما ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل و بالجنوب.

يكون البحر قليل الاضطراب فمضطرب بعد الظهر مع استقرار في درجات الحرارة والقصوى تتراوح بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية و المرتفعات وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهات .

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