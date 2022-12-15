بحضور بايدن: سعيد يُشارك في اختتام منتدى الأعمال الأمريكي الإفريقي

اخر تحديث : 15/12/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

سعيد

شارك رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء الأربعاء 14 ديسمبر 2022 بمركز المؤتمرات بواشنطن، في أشغال اختتام منتدى الأعمال الأمريكي الإفريقي الذي دار بحضور الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن وعدد من رؤساء دول وحكومات افريقية مشاركة في قمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وافريقيا.
للتذكير فقد أجرى رئيس الجمهورية أمس بمركز المؤتمرات بواشنطن، جلسة عمل مع أنطوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي.


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