بدايات شهر أفريل: كتل هوائية باردة مع بشائر غيث نافع

أكّد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الخميس، أن بدايات شهر أفريل ستحمل في طياتها بشائر الغيث النافع من جديد ومن المنتظر ان تصل إلى بلادنا كتل هوائية باردة نسبيا وبالتالي تقلبات منتظرة وتغييرات بالجملة، وذلك وفق آخر تحيينات النموذج الأوروبي والذي تعتبر توقعاته على المدى المتوسط جيدة .

وكشف الغنوشي أن أمطارًا متفرقة ومحلية ستبدأ مساء يوم السبت 1 افريل بكميات ضعيفة إلى متوسطة بعدد من معتمديات الشمال والوسط مع انخفاض نسبي في الحرارة مقارنة بالارتفاع المتوقع اليوم وغدا .

وأشار الغنوشي إلى توغل التيارات الابرد بداية من يوم الاحد 2 أفريل وسيكون تراجع الحرارة اكبر والامطار تشمل تدريجيا بعض معتمديات الجنوب.

وكشف الغنوشي بأن غزارة الامطار والكميات الاهم متوقعة بالسواحل الشمالية وخصوصاً اقصى الشمال يوم الثلاثاء 4 افريل إضافة إلى إمكانية تساقط البرد باماكن محدودة وبعض التساقطات الثلجية ممكنة بمرتفعات الجزائر ولا تهم تونس مبدئيا وبداية من يوم 5 افريل تتقلص فاعلية التقلبات الجوية.

كلمات البحث :أفريل;غيث نافع;كتل هوائية