بداية من اليوم: إيطاليا تُرحّل المهاجرين التونسيين

تنطلق إيطاليا اليوم الاثنين 10 أوت 2020، في ترحيل المهاجرين التونسيين الذين يصلون إيطاليا على متن قوارب.

وأرجع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو خلال مقابلة سابقة مع « وكالة فرانس برس » سبب ذلك إلى أن تونس بلد آمن يمكن الاستثمار فيه، وليس بلدا في حالة حرب أو يوجد به اضطهاد.

وبين المسؤول الإيطالي بأن عمليات الترحيل ستبدأ اليوم بمعدل 80 ترحيلا أسبوعيا، مؤكدا أن الحوار مفتوح مع تونس.

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