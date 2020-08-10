بداية من اليوم: إيطاليا تُرحّل المهاجرين التونسيين

اخر تحديث : 10/08/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

تجميع البصمات الجينية لأكثر من 500 من التونسيين المفقودين بإيطاليا

تنطلق إيطاليا اليوم الاثنين 10 أوت 2020، في ترحيل المهاجرين التونسيين الذين يصلون إيطاليا على متن قوارب.
وأرجع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو خلال مقابلة سابقة مع « وكالة فرانس برس » سبب ذلك إلى أن تونس بلد آمن يمكن الاستثمار فيه، وليس بلدا في حالة حرب أو يوجد به اضطهاد.
وبين المسؤول الإيطالي بأن عمليات الترحيل ستبدأ اليوم بمعدل 80 ترحيلا أسبوعيا، مؤكدا أن الحوار مفتوح مع تونس.


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