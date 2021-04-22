بداية من أفريل: تعديل بـ6.5% في الجرايات العمرية لحوادث الشغل والأمراض المهنية

أعلن قسم الحماية الاجتماعية بالاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ له اليوم الخميس، للمضمونين الاجتماعيين المتمتعين بجريات عمرية ناتجة عن حوادث شغل او امراض مهنية ان الصندوق الوطني للتأمين على المرض سيعدل في قيمة هذه الجرايات بنسبة 6.5 % بداية من :

- جراية شهر أفريل 2021 للمتمتعين بجراية عمرية تصرف كل شهر.

- بداية من جراية شهر جوان بالنسبة للمتمتعين بجراية عمرية تصرف كل ثلاثية.

كلمات البحث :الجرايات العمرية;حوادث الشغل