بداية من الأربعاء: أمطار متفرقة مع انخفاض في درجات الحرارة

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الاثنين، أن الوضع الجوي من المنتظر أن يتميز بداية من ظهر يوم الاربعاء 18 جانفي وخلال يومي الخميس 19 والجمعة 20 جانفي 2023، بنزول امطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال ومحليا بالوسط وتكون غزيرة خاصة بأقصى الشمال والشمال الغربي مع تساقط البرد في أماكن محدودة وذلك بعد وصول كتل هوائية باردة الى البلاد .

وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، ستنخفض درجات الحرارة بأغلب الجهات خاصة يومي الخميس والجمعة حيث تتراوح القصوى عامة بين 8 و14 درجة ولا تتجاوز 5 درجات بالمرتفعات الغربية مع تساقط بعض الثلوج.

وتهب الريح قوية سرعتها من 50 الى 70 كلم/س وتصل مؤقتا 90 كلم/س قرب السواحل وبالمرتفعات وتكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب.

كما يتواصل الوضع الجوي ملائما لنزول الامطار يومي السبت 21 والأحد 22 جانفي 2023 خاصة بمناطق الشمال والوسط مع حرارة منخفضة.

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