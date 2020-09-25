بداية من الاثنين المقبل: منع الكراسي في المقاهي

أعلن وزير الصحة فوزي مهدي في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم ظهر اليوم الجمعة، أنّه تقرّر بداية من يوم الإثنين 28 سبتمبر 2020، منع الكراسي في المقاهي وإلزام المطاعم باحترام التباعد الاجتماعي، مؤكدا أنه سيتم تشديد الرقابة، وستصل العقوبات إلى حد غلق الفضاءات التي لا تحترم هذه القرارات.

كما سيتم الحد من المشاركين في الأعراس بـ30 في المائة في طاقة استيعاب القاعات، واجبارية الكمامة في وسائل النقل العامة والخاصة، وستصل العقوبات إلى حد سحب الرخص.

وأشار الوزير إلى إمكانية فرض حظر التجوّل في كامل تراب الجمهورية في صورة ازداد الوضع الوبائي في البلاد تأزّما، مؤكدا أنه سيقع فرض الحجر الصحي الشامل في بعض المعتمديات لأسبوعين حسب تطور الوضع الوبائي فيها، مع منع التنقل خارجها وإجبارية ارتداء الكمامة فيها حتى في الاماكن المفتوحة.

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