بداية من الاثنين: النقل بين المدن بكامل طاقة التعبئة

أعلنت وزارة النقل و اللوجستيك في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه على غرار ما تم اعتماده بالنسبة لوسائل النقل العمومي بخصوص العمل ابتداء من 8 جوان 2020 بكامل طاقة التعبئة المسموح بها عوضا عن 50% داخل حدود الولاية أو دوائر النقل الحضري فقد تقرر كذلك سحب هذا الإجراء على وسائل النقل العمومي بين المدن و ذلك ابتداء من 15 جوان 2020.

كما أشارت الوزارة إلى أنه تم إيقاف العمل بخصوص الزيادة الاستثنائية بنسبة 50% في تعريفة سيارات اللواج و الرجوع الى التعريفة الجاري بها العمل.

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