بداية من الاثنين: رفع الكراسي بالمقاهي والمطاعم

أعلن وزير الصحة فوزي المهدي في ندوة صحفية عقدت بقصر الحكومة بالقصبة مساء اليوم الثلاثاء 12 جانفي 2021، أنه تقرر رفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان بالمقاهي والمطاعم بداية من يوم الاثنين 18 جانفي إلى غاية 24 جانفي 2021.

كما تقرر الاقتصار على المأكولات والمشروبات المعدة للحمل.

كما قررت اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا تعليق كل التظاهرات بكافة جهات الجمهورية من 14 إلى 24 جانفي الجاري، وذلك في إطار الإجراءات الهادفة للحد من التفشي السريع لفيروس كورونا.

وتم إقرار نظام العمل بالتداول (يوم بيوم) في القطاع العام، ودعوة مؤسسات القطاع الخاص إلى اعتماد العمل عن بعد قدر الإمكان.

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