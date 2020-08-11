بداية من السبت: الوافدون من فرنسا وبلجيكا وايسلندا مدعوون للاستظهار بتحليل PCR

أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه على إثر انعقاد جلسة عمل وزارية اليوم والتي أقرت إجراءات وقائية جديدة بخصوص تطور الوضع الصحي، الإجراء الخاص بتغير تصنيف دول فرنسا وبلجيكا وايسلندا من اللون الأخضر الى اللون البرتقالي مما يجعل القادمين منها خاضعين لشرطي الدخول الى تونس بتحليل مخبري PCR قبل 72ساعة من تاريخ السفر على أن لا يتجاوز 120 ساعة عند الوصول إلى تونس مع ضرورة الالتزام بالحجر الذاتي ينطلق تطبيقه بداية من تاريخ 15 أوت 2020.

كلمات البحث :PCR;ايسلندا;بلجيكا;فرنسا;وافدون