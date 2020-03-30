بداية من الغد: أسواق الجملة تستأنف عملها بشكل عادي

أعلنت وزارة التجارة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه تقرر إعادة عمل أسواق الجملة بما في ذلك أسواق الأسماك بكامل تراب الجمهورية كافة أيام الأسبوع ما عدى أيام راحتها العادية و ذلك بداية من تاريخ الثلاثاء 31 مارس 2020.
وأكدت الوزارة أن هذا البلاغ يُلغي و يعوض الأحكام المتعلقة برزنامة عمل أسواق الجملة الواردة بالبلاغ المشترك لكل من وزارة الداخلية و وزارة التجارة و وزارة الشؤون المحلية و وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري المؤرخ في 25 مارس 2020.
وذكّرت وزارة التجارة كافة المتعاملين الاقتصاديين بهذه الأسواق و الإدارات المشرفة عليها بضرورة التقيد التام بقواعد الصحة و السلامة و أخذ جميع الاحتياطات الضرورية لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد.
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