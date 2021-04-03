بداية من الغد: أمين عام الجامعة العربية في زيارة بيومين إلى تونس

يؤدي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط زيارة الى تونس يومي 4 و 5 أفريل 2021.

وستكون هذه الزيارة مناسبة لإجراء لقاء مع رئيس الجمهورية، قيس سعيد، رئيس القمة العربية الثلاثين، واطلاعه على مسيرة العمل العربي المشترك منذ القمة الأخيرة التي انعقدت ببلادنا في شهر مارس 2019.

كما سيتم خلال هذه الزيارة عقد جلسة عمل بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والأمين العام لجامعة الدول العربية لمواصلة التنسيق والتشاور حول أبرز القضايا العربية، إضافة الى بحث السبل الكفيلة بدفع العمل العربي المشترك ومزيد تفعيل المؤسسات العربية وأجهزتها والارتقاء بأدائها.