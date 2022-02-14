بداية من الغد: اجراءات جديدة بالمطارات والمعابر الحدودية

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، انّه أمام تحسّن الوضع الوبائي العالمي والوطني المتعلّق بجائحة كورونا، وتحسّن مؤشرات الوضع الصحي بالبلاد التونسية وتقلّص عدد الإصابات، فإنّه تقرّر بداية من يوم الثلاثاء 15 فيفري 2022:

بالنسبة للوافدين الذين استكملوا التلقيح

إعفاء الوافدين على البلاد التونسية الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة، والذين استكملوا التلقيح من إجبارية الاستظهار بالتحاليل المخبرية، شريطة الإدلاء بشهادة تُثبت استكمال التلقيح أو جواز التلقيح.

بالنسبة للوافدين الذين لم يستكملوا التلقيح

إجبارية استظهار الوافدين الذين لم يستكملو التلقيح وتتجاوز أعمارهم 6 سنوات بشهادة تثبت النتيجة السلبية لتحليل مخبري PCR على ألاّ يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 48 ساعة أو نتيجة تحليل سلبية لتحليل سريع TDR-Ag على ألاّ يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 24 ساعة عند التسجيل للسفر.

بالنسبة لجميع الوافدين

إمكانية إجراء تحليل سريع RDR-Ag أو PCR للذين تتجاوز أعمارهم 6 سنوات، للتقصي من فيروس سارس كوف-2 بصفة عشوائية حال الوصول إلى البلاد التونسية وفي صورة إيجابية التحليل يتمّ إخصاع الوافد المعني للحجر الصحي الذاتي لمدّة 5 أيّام، وفي صورة ظهور أو تواصل الأعراض يتمّ تمديد الحجر الصحي الذاتي إلى 7 أيّام.

إجبارية قيام المسافرين القادمين إلى البلاد التونسية بتعمير الخانات المضمنة بالموقع الالكتروني التالي: https://app.e7mi.tn والاستظهار بها لدى الشركات الناقلة عند التسجيل ولدى المصالح الصحية عند الوصول.

الالتزام بتطبيق الإجرءات الصحية المعمول بها بالبلاد التونسية.

بالنسبة للوافدين بغرض التداوي

إضافة إلى الإجراءات سالفة الذكر، يتعيّن الحصول على ترخيص مسبق من طرف المصالح المختصة بوزارة الصحة التونسية مع عدم قبول مرضى كوفيد-19.

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