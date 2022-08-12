بداية من الغد: ارتفاع في الحرارة لتصل إلى 47 درجة

يتميز الوضع الجوي بداية من يوم غدٍ السبت 13 أوت 2022، بارتفاع تدريجي في الحرارة بأغلب الجهات مع ظهور الشهيلي ويكون الارتفاع ملحوظا مع بداية الأسبوع القادم خاصة بالمناطق الداخلية للبلاد حيث تتراوح القصوى بين 40 و44 درجة وتصل محليا إلى 47 درجة بالجنوب الغربي لتتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 4 و8 درجات أما بالمناطق الساحلية فتكون القصوى عامة بين 36 و40 درجة .

ومن المنتظر أن تنخفض الحرارة تدريجيا بداية من يوم الخميس 18 أوت 2022 ما عدا بالجنوب الغربي حيث تتواصل مرتفعة.

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