بداية من الغد: اضطرابات في توزيع مياه الشرب بـ5 ولايات

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه في إطار برنامج الصيانة السنوية، برمجت شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال إيقاف تشغيل قنال مجردة – الوطن القبلي خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 06 جانفي 2020 إلى غاية يوم الاثنين 20 جانفي 2020.

وسيتمّ تبعا لذلك تسجيل بعض الاضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من يوم غدٍ الثلاثاء 07 جانفي 2020 بالمناطق التالية:

- كافة معتمديات ولاية نابل

- كافة معتمديات ولاية سوسة

- كافة معتمديات ولاية المنستير

- كافة معتمديات ولاية المهدية

- معتمديات ساقية الزيت وساقية الداير وصفاقس المدينة وصفاقس الغربية وصفاقس الجنوبية وطينة من ولاية صفاقس.

وسيستأنف توزيع الماء الصالح للشرب بصفة عادية بالمناطق المعنية بداية من يوم الأربعاء 22 جانفي 2020.

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