بداية من الغد: افتتاح سوق من المنتج الى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة

ينظم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري « سوقا من المنتج الى المستهلك » وذلك من الثلاثاء 29 مارس الى غاية الاحد 3 افريل 2022 بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة.
وسيكون الافتتاح يوم الثلاثاء 29 مارس انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا .
ومن المنتظر ان يقع في هذه السوق عرض مختلف انواع المنتوجات الفلاحية والبحرية الطازجة من خضر وغلال ولحوم حمراء ولحوم دواجن وبيض.
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