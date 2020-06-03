بداية من الغد: الإجراءات الجديدة للتنقل بين المدن

أقرت وزارة النقل و اللوجستيك اليوم الأربعاء، عددا من الإجراءات بخصوص التنقل بين المدن وذلك في إطار خلق الظروف الملائمة لنقل الطلبة إلى المؤسسات الجامعية التعليمية ومؤسسات الخدمات الجامعية، وتأمين تنقل المواطنين بين المدن وضمان إنجاح استكمال ما تبقى من الموسم الدراسي و الجامعي.

-الترخيص بداية من 4 جوان 2020 :

-لأصحاب سيارات الاجرة لواج (خط أحمر) لإستئناف النشاط على أن لا يتم حمل أكثر من 50% من العدد المسموح به من الركاب دون اعتبار السائق مع توظيف زيادة بــ50% على التعريفة المطبقة حاليا والتقيد بمنطقة الجولان المرخص فيها إلا في الحالات الاستثنائية وبمقتضى ترخيص استثنائي مُسلّم من مصالح وزارة النقل.

-لشركات النقل العمومي الجماعي للأشخاص، بالتنسيق مع مصالح وزارة النقل، لاستغلال خطوط انطلاقا من محطاتها باتجاه جميع الولايات حسب الطلب مع إعتماد الأولوية التالية حسب ترتيب ورودها:

الأولوية للسفرات المرخّصة (المنتظمة أو الإضافية) للشركة المستغلة للخط،

الأولوية للشركة المعنية بالاتجاه المقصود في إطار تأمين رحلة العودة،

الأولوية للشركة الجهوية المتواجدة في المنطقة،

بقية الشركات:

-للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لتشغيل جميع الخطوط بين المدن مع تدعيم الخطوط الحضرية خلال كامل الفترة الدراسية.

-لتأمين السفرات بين المدن بالاعتماد خاصة على الحجز المسبق وذلك بالنسبة للشركات الوطنية و الجهوية للنقل العمومي الجماعي للأشخاص.

الإجراءات الصحية و الوقائية الواجب التقيد بها:

-إلزام حمل الكمامة من قبل كل مسافر حيث يمنع منعا باتا نقل أي شخص لا يضع الكمامة، و كل مخالف يعرّض نفسه لتطبيق العقوبات و الغرامات الجاري بها العمل

حمل الكمامة مع استخدام الجال المعقم لأعوان شركات النقل (السائق والقابض) و لسائقي سيارات الاجرة لواج (خط أحمر).

-اعتماد طاقة حمل ركاب في حدود 50% من طاقة وسائل النقل.

-التعقيم الدوري لوسائل النقل العمومي و سيارات الاجرة لواج (خط أحمر) وفقا لمقتضيات شروط الصحة والوقاية.

وضع علامات تحسيسية بجميع المحطات وكافة وسائل النقل.

-على مستوى التنظيم بالشركات الوطنية والجهوية للنقل:

التنسيق مع المصالح المختصة لوزارتي التربية والتعليم العالي والمؤسسات التربوية والجامعية لضبط قائمة التلاميذ والطلبة والمعاهد والجامعات المعنية بتوفير النقل وإنجاح ما تبقى من الموسم الدراسي وضمان حسن تنفيذ برنامج الامتحانات الوطنية.

تحديد الخطوط و عدد السفرات لتأمين المرفق العام للنقل المدرسي والجامعي في أحسن الظروف الممكنة

ويتولى أعوان وإطارات تابعين للإدارة العامة للنقل البري والإدارات الجهوية للنقل والوكالة الفنية للنقل البري تأمين مراقبة ومتابعة البرنامج على مستوى محطات النقل البري ومحطات السكك الحديدية ومحطات سيارات الأجرة « لواج » بكامل تراب الجمهورية والتدخل عند الاقتضاء.

ودعت الوزارة جميع المسافرين للتقيد بمقتضيات و شروط الصحة و الوقاية و التباعد كما تذكّر بأن هذا البرنامج قابل للتعديل حسب تطور الوضع الصحي بالبلاد.

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