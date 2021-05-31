بداية من الغد: التّعريفات الجديدة للنقل

تشرع شركة النقل بتونس بداية من غرّة جوان 2021، في تطبيق تعديل تعريفات النقل العمومي البرّي.

ويتمثل هذا التعديل في إعادة تنظيم التعريفات حسب الأقسام والمحطات ليتمّ اختزال هذه التعريفات من 10 إلى 3 تعريفات وذلك على النحو الآتي :

1- على مستوى شبكة الحافلات :

- تعريفة موحّدة قدرها 500 مليم للتنقل على الخطوط الحضرية ذات قسم واحد أو قسمان أو ثلاثة أقسام.

- تعريفة موحّدة قدرها 1000 مليم للتنقل على الخطوط الحضرية ذات 4 أو 5 أو 6 أقسام .

- تعريفة موحّدة قدرها 1500 مليم للتنقل على الخطوط الحضرية ذات 7 أو 8 أو 9 أو 10 أقسام.

2- على مستوى شبكة المترو:

- تعريفة موحّدة قدرها 500 مليم للتنقل على الخطوط الحضرية ذات قسم واحد أو قسمان أو ثلاثة أقسام.

- تعريفة موحّدة قدرها 1000 مليم للتنقل على الخطوط الحضرية ذات 4 أو 5 أو 6 أقسام .

3- بالنسبة للخط ت. ح. م :

- قسم واحد درجة أولى : 900 مليم

- قسمان درجة أولى : 1250 مليم

- قسم واحد درجة ثانية : 500 مليم

- قسمان درجة ثانية : 800 مليم

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