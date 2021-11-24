بداية من الغد: الشروع في توزيع تلاقيح النزلة الموسمية على الصيدليات



أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، عن الشروع بداية من الغد 25 نوفمبر 2021 في توزيع الدفعة الأولى من التلقيح ضد النزلة الموسمية لموسم 2021-2022 »VAXIGRIPTERA » من مخزن الصيدلية المركزية وفق جدول توزيع تم إعداده بالتنسيق مع هياكل وزارة الصحة والعمادة الوطنية للصيادلة والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة والغرفة الوطنية للصيادلة الموزعين للأدوية بالجملة.

وأشارت الوزارة إلى أن الصيدلية المركزية ستقوم بداية من الغد بتوزيع هذا اللقاح للصيادلة الموزيعين بالجملة ليتم توفيرها في الصيدليات الخاصة.

كما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم توفير وتوزيع الدفعة الثانية انطلاقا من 1 ديسمبر 2021، داعية إلى منح الأولوية في التلقيح إلى الفئة الأكثر هشاشة صحيا والأكثر حاجة إلى هذا التلقيح.

وأفادت الوزارة بأنه من الممكن تلقي التلقيح ضد النزلة الموسمية بالتوازي مع تلقي التلقيح ضد كوفيد19.

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