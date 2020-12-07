بداية من الغد: الصيادلة الموزّعون للأدوية بالجملة في إضراب لـ3 أيام

يتوقّف الصيادلة الموزعون للأدوية بالجملة غدًا الثلاثاء 8 ديسمبر 2020، عن النشاط لمدة 3 أيام قابلة للتجديد، بدعوة من الغرفة النقابية الوطنية للصيادلة الموزعين للأدوية بالجملة.

كما قررت الغرفة النقابية تفويض المكتب التنفيذي الوطني لمواصلة المشاورات مع السلط وايقاف أو تمديد الإضراب.

ويأتي الإضراب بعد صدور قرار يقضي بإخضاع المؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة للأداء على القيمة المضافة على الأدوية دون توفير الآليات اللازمة، وهو ما اعتبرته النقابة تهديدًا لديمومة القطاع والصحة العامة وحق المواطن في الدواء.

واعتبر أمين مال الغرفة الوطنية النقابية للصيادلة الموزعين للأدوية بالجمة أحمد الكراي في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم، أن الحكومة أخلّت بوعودها التي قدّمتها للناشطين في القطاع لحلّ الإشكاليات التي يواجهونها.

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