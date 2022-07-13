بداية من الغد: المترو رقم 3 و5 على سكة واحدة بين مفتاح سعد الله والياسمين

أعلنت شركة النّقل بتونس في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن حركة جولان المترو رقم 3 و5 ستكون على سكة واحدة بين محطتي مفتاح سعد الله والياسمين، وذلك لبرمجة أشغال لتجديد السكة بين محطتي المركّـب الجامعي و14 جانفي.

وأوضحت الشركة أنه سيتم إنجاز هذه الأشغال نهارا وليلا خلال الفترة الممتدة من يوم الخميس 14 جويلية 2022 على الساعة التاسعة ليلا إلى غاية الساعة الخامسة صباحا من يوم الاثنين 22 أوت 2022.

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