بداية من الغد: المشيشي في زيارة إلى فرنسا وإيطاليا

يؤدي رئيس الحكومة هشام مشيشي بداية من يوم غدٍ السبت 12 ديسمبر وإلى غاية يوم الاربعاء 16 ديسمبر 2020، زيارة إلى كل من فرنسا وإيطاليا وذلك بدعوة من الوزير الأول الفرنسي جان كاستكس ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي.

وسيكون رئيس الحكومة مرفوقا خلال هذه الزيارة بعدد من الوزراء ووفد من رجال الأعمال يتقدمهم رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول.

ومن المنتظر أن يلتقي رئيس الحكومة خلال هذه الزيارة بعدد من كبار المسؤولين السياسيين الفرنسيين والإيطاليين إلى جانب مستثمرين وفاعلين اقتصاديين.

كلمات البحث :إيطاليا;المشيشي;فرنسا