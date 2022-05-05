بداية من الغد: انخفاض حاد في الحرارة مع أمطار

من المنتظر أن يشهد الطقس بعد ظهر اليوم الخميس، تقلّبات جوية عبر تيارات هوائية شمالية مع تسجيل انخفاض حاد في درجات الحرارة بداية من الغد الجمعة بين 6 و9 درجات في عدد من المناطق مع رجوع لخصوصيات الشتوية شيئا فشيئا ومن ذلك تساقط البرد و ظهور الصواعق بأماكن محدودة.

وسيكون البحر اليوم هائجا إلى شديد الهيجان وستصل سرعة الرياح إلى 90 كل/س، كما قد تتكون خلايا رعدية ترافقها أمطار متفرقة اليوم تتجاوز 40 مم في عدد من المناطق .

وحذر المعهد الوطني للرصد الجوي من هبوب الرياح القوية حيث تثير الرمال والاتربة بالجنوب مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الافقية الى ما دون 1000 متر.

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