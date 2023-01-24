بداية من الغد: انخفاض في الحرارة مع أمطار وثلوج



أكد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي في شريط فيديو عشية اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة ستنخفض بداية من يوم غدٍ الأربعاء لتتراوح بين 5 و12 درجة وهو ما سيتواصل خلال الأيام القليلة القادمة.

كما توقع الغنوشي تساقط أمطار متفرقة في بعض الولايات وخاصة بالشمال في عدد من ولايت الجنوب بكميات ضعيفة قد يغلب على أدائها الطابع المحلي تشمل بشكل نسبي بعض مناطق الشمال ابتداء من يوم الخميس إلى حدود 31 جانفي.

وستكون الأمطار حاضرة في مناطق الشمال وعلى طول السواحل الشمالية للبلاد، وبداية من عشية الغد عودة فرضية بعض التساقطات الثلجية في المرتفعات الغربية للبلاد بولايات القصرين والشمال الغربي بباجة جندوبة سليانة والكاف بالإضافة مع انخفاض تدريجي منتظر في درجات الحرارة .

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