بداية من الغد: انخفاض في درجات الحرارة

يكون طقس يوم غدٍ الجمعة 14 فيفري 2020، مغشى بسحب عابرة بأغلب المناطق وتكون أكثر كثافة بالشمال وجهة الساحل.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال ومتموج فمضطرب ببقية السواحل.

الحرارة في انخفاض طفيف بالشمال وتتراوح القصوى بين 18 و 22 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 20 و 25 درجة ببقية الجهات.

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