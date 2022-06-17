بداية من الغد: انطلاق استغلال الخطوط الشاطئية

أعلنت شركة نقل تونس في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن استغلال الخطوط الشاطئية التي أعلنت عنها الشركة سينطلق يوم غد السبت 18 جوان 2022 .

وسيتم تدعيم هذه الخطوط بداية من الغد باستغلال خط جديد يربط منطقة البساتين بشاطئ رواد وهو خط بتسعيرة موحّدة قدرها 1000 مي يؤمن أيام السبت والآحاد والعطل سفرة ذهابا على الساعة السابعة صباحا انطلاقا من محطة البساتين وسفرة إيابا على الساعة السادسة مساء من شاطئ رواد.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الخط سيساند العرض الذي توفره الشركة عبر الخط العادي رقم 44 الذي يربط محطة الانطلاقة بمدينة قلعة الأندلس.

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