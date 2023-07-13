بداية من الغد: انطلاق توزيع الزيت النباتي المدعم على تجار الجملة

أعلن الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لمعلبي الزيت النباتي وامين مالها جمال العرف في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الخميس، أنه سيتم بداية من يوم غد الجمعة الانطلاق في توزيع الزيت النباتي المدعم على تجار الجملة، مُشيرًا إلى أنّ التوزيع سيشمل كل ولايات الجمهورية.

وأوضح العرف بأن الدفعة التي وصلت هي في حدود 9 الاف طن، وهي أول دفعة تصل منذ شهر ونصف من النفاذ.

كما دعا العرف رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة، للتّدخل من أجل إنقاذ نحو 43 وحدة تعليب الزيت النباتي المدعم بعدة جهات، تشغل في حدود 9 الاف موطن شغل بين مباشر وغير مباشر.

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